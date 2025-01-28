В аэропорту Пусана загорелся пассажирский самолет

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Ренхап, на борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа, все они были успешно эвакуированы с самолета, передает ТАСС. Известно об одном пострадавшем.

Возгорание произошло в хвостовой части самолета. Причины происшествия выясняются.

Ранее в бразильском штате Сан-Паулу бизнес-джет Cessna 525 CitationJet выехал за пределы ВПП и загорелся на пляже, пилот погиб.

В декабре пассажирский самолет Air Canada, следовавший из Сент-Джонса, совершил жесткую посадку в Галифаксе из-за неисправности шасси, что вызвало частичное возгорание.