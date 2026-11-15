Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Движение поездов организовали по временной схеме в Ростовской области
В Ростовской области запустили движение пассажирских поездов по временной схеме после повреждения контактной сети и подстанции в результате налета украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Пассажирские поезда на направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская начали курсировать по временной схеме. Изменения связаны с повреждениями подстанции и контактной сети, которые произошли при атаке украинских беспилотников в ночь на воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога в Max.
«Движение пассажирских поездов на направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская организовано по временной схеме. Ряд поездов уже проследовал через барьерные участки», – отметили представители железной дороги.
В настоящее время на местах происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты продолжают устранять последствия ударов беспилотников для скорейшего возобновления движения составов в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила об отмене семи пассажирских поездов после ночной атаки украинских беспилотников на станцию Таганрог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции при атаке украинских дронов на Таганрог.
Позже Слюсарь уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области число пострадавших выросло до пяти человек.