Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Американский самолет-разведчик облетел границы Калининградской области
Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области.
Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:40 мск, направилось на север вдоль белорусско-польской границы и примерно в 12:00 мск приступило к облету Калининградской области, передает РИА «Новости».
Самолет Artemis II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный американской компанией Leidos для радиолокационной разведки. Подобные воздушные суда регулярно применяются для полетов близ Калининградской области, а также над Черным морем в районе Крыма и южных территорий России.
В Москве неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны и выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России подчеркивали готовность к равноправному диалогу, условием которого должен стать отказ Запада от милитаризации континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов патрулировал границы России в районе Калининградской области.
В четверг аналогичный самолет провел у российских границ около четырех часов.
В среду самолет-разведчик НАТО курсировал над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.