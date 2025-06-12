Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Стало известно о гибели 133 человек в авиакатастрофе в Индии
News18: В крушении лайнера Air India погибли не менее 133 человек
В результате крушения пассажирского лайнера Air India на западе Индии погибли по меньшей мере 133 человека, сообщил телеканал News18.
Спасатели продолжают поиск выживших и пострадавших, официальные власти пока не обнародовали точное число жертв, передает ТАСС.
Газета New Indian Express сообщила, что на месте крушения обнаружено не менее 60 тел, в том числе 10 на территории общежития, куда упало воздушное судно, передает РИА «Новости». По информации телеканала NDTV, на земле пострадали не менее 20 студентов-медиков.
Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.
Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне авиакатастрофы в Индии.