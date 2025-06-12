Стало известно о гибели 133 человек в авиакатастрофе в Индии

News18: В крушении лайнера Air India погибли не менее 133 человек

Tекст: Валерия Городецкая

Спасатели продолжают поиск выживших и пострадавших, официальные власти пока не обнародовали точное число жертв, передает ТАСС.

Газета New Indian Express сообщила, что на месте крушения обнаружено не менее 60 тел, в том числе 10 на территории общежития, куда упало воздушное судно, передает РИА «Новости». По информации телеканала NDTV, на земле пострадали не менее 20 студентов-медиков.

Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.

Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне авиакатастрофы в Индии.