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Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей
Самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение у аэропорта Ахмедабад на западе Индии в четверг, упал на общежитие.
По словам офицера местной полиции, воздушное судно упало прямо на здание общежития, где проживали врачи, передает ТАСС.
«По предварительной информации, самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей», – заявил представитель правоохранительных органов.
Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия в течение нескольких минут после катастрофы, добавил он.
Напомним, в четверг в индийском жилом районе у аэропорта Ахмедабад на западе страны потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека.
Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне авиакатастрофы в Индии.