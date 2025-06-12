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Акции Boeing резко снизились на фоне крушения самолета в Индии
Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне крушения самолета Dreamliner рейса Ахмедабад – Лондон с 242 пассажирами на борту.
Утром акции Boeing упали почти на 8%, достигнув отметки 196,97 долларов за бумагу к 12.30 мск, передает ТАСС. К 12.41 мск падение замедлилось, и стоимость акций сократилась до 6,93%, составив 199,14 долларов.
Снижение котировок произошло на фоне новостей о крушении самолета Boeing 787 Dreamliner индийской авиакомпании Air India.
Напомним, в четверг в индийском жилом районе у аэропорта Ахмедабад на западе страны потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека.