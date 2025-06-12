Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.7 комментариев
Обнаружены тела 204 погибших на месте авиакатастрофы Air India
Reuters: Обнаружены тела 204 погибших на месте авиакатастрофы Air India
Полиция сообщила об обнаружении 204 тел на месте падения самолета авиакомпании Air India на западе Индии, пишет Reuters.
Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что среди погибших могут быть не только пассажиры лайнера, но и люди, находившиеся на земле в момент катастрофы, передает ТАСС.
Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека, все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.