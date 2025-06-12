Число погибших в авиакатастрофе в Индии увеличилось до 310 человек

The New Indian Express: В катастрофе Boeing 787 на западе Индии погибло свыше 310 человек

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным газеты The New Indian Express, на западе Индии в результате крушения пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India погибли более 310 человек, передает ТАСС. Ранее сообщалось о более чем 290 погибших.

Полиция официально подтвердила гибель свыше 240 человек, находившихся на борту разбившегося лайнера. Кроме того, еще 75 человек стали жертвами на земле вблизи аэропорта, где произошло падение самолета.

Власти продолжают уточнять данные о числе погибших и пострадавших, спасательные работы на месте трагедии не завершены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Air India упал на общежитие для врачей рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии.

В сети появилась запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета из индийского аэропорта.

В результате катастрофы самолета компании Air India на западе Индии один человек остался в живых.