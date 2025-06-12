Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Появились кадры крушения Air India сразу после взлета
Опубликовано полное видео авиакатастрофы в Индии
В сети опубликовали запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета из индийского аэропорта.
Полное видео катастрофы с Boeing 787 Dreamliner появилось в сети. На кадрах видно, как лайнер теряет высоту практически сразу после взлета, а затем сталкивается с землей, где происходит взрыв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Air India упал на общежитие для врачей рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии.
Полиция обнаружила 204 тела на месте трагедии.
Один человек остался в живых после катастрофы.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Индии в связи с произошедшим.