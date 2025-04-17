У самолета в США загорелся двигатель из-за попавшего туда кролика

Tекст: Антон Антонов

На борту находились 153 пассажира и шесть членов экипажа. Инцидент произошел вскоре после взлета. Самолет вернулся в аэропорт, пассажиров в Эдмонтон повез другой борт.

При этом пожар в двигателе, предположительно, был вызван «редким столкновением с кроликом», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, за 2024 год произошло около 20 тыс. столкновений авиатехники с животными.

Как уточнили в ведомстве, инцидент с самолетом United Airlines стал четвертым задокументированным случаем попадания кролика в турбину, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте борт авиакомпании United Airlines с 257 пассажирами был вынужден вернуться в США, после того как выяснилось, что один из пилотов забыл свой паспорт.