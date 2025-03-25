Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
Самолет США развернулся из-за отсутствия паспорта у пилота
Самолет United Airlines развернулся в США из-за забытого пилотом паспорта
Борт авиакомпании United Airlines с 257 пассажирами был вынужден вернуться в США, после того как выяснилось, что один из пилотов забыл свой паспорт, и был заменен в Сан-Франциско.
Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться обратно в США из-за того, что один из пилотов вылетел без паспорта, сообщает CNN. Борт с 257 пассажирами и 13 членами экипажа приземлился в Сан-Франциско, где был сформирован новый экипаж для продолжения рейса.
По данным телеканала, пассажирам предоставили ваучеры на питание, а также компенсацию за неудобства, вызванные задержкой рейса. Инцидент вызвал удивление среди пассажиров, однако меры безопасности и требования к документам остаются неизменными даже для пилотов.
Авиакомпания United Airlines извинилась перед пассажирами за произошедшее и заверила в своей приверженности стандартам безопасности и комфорта пассажиров. В таких ситуациях соблюдение протоколов визовых и пограничных требований становится критически важным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир самолета рейса Баку-Москва несколько раз во время полета покидал кабину и общался со знакомым пассажиром в бизнес-классе. Пилот летевшего из Сиэтла в Стамбул самолета Turkish Airlines потерял сознание в воздухе и скончался. В США 44-летний пилот Джозеф Эмерсон, попав в кабину самолета Horizon Airlines, которым управляли другие пилоты, попытался заглушить двигатели самолета в ходе полета.