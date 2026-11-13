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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 15:56 • Новости дня

    Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

    В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В секторе Газа от сильного переохлаждения скончался девятимесячный младенец, что стало первым подобным случаем в регионе этой зимой, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

    По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

    В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

    В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.

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    12 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости готовиться к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало Армию обороны Израиля о необходимости подготовиться к возможности возобновления военной кампании против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    «CENTCOM по военным каналам передало Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Ираном», – говорится в сообщении телеканала.

    Отмечается, что подобные сигналы противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости в возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в регионе: ожидается прибытие третьей авианосной группы в зону ответственности CENTCOM.

    На данный момент Соединенные Штаты располагают около 200 самолетами-заправщиками на базах на Ближнем Востоке и в Европе. Там же размещены тысячи американских военнослужащих, которые работают с различными комплексами, включая системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

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    12 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    В ДТП с участием 18 автомобилей в ОАЭ погибли 14 человек

    МВД ОАЭ: В результате ДТП в эмирате Фуджайра погибли 14 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В эмирате Фуджайра в результате крупного ДТП с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков погибли 14 человек, сообщили в министерстве внутренних дел ОАЭ.

    Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 14 человек, еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ОАЭ.

    В аварии участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков. Правоохранительные службы расследуют причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском городе Гвалиор 15 человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на толпу молящихся около храма.

    В результате крупного ДТП в мексиканском штате Наярит погибли по меньшей мере 16 человек.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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    12 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных при крушении вертолета

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Малатья потерпел крушение вертолет S-70, в результате погибли четверо военнослужащих, сообщило министерство обороны Турции.

    Вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство IHA сообщило о крушении вертолета в районе Ешильюрт провинции Малатья на востоке Турции.

    В марте 2026 года четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan погибли в результате падения вертолета в территориальных водах эмирата.

    В 2024 году военный вертолет потерпел крушение рядом с автозаправкой в Турции, в результате погибли четыре человека.

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    13 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по американскому радару в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Удар стал ответом на атаку против телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВС США сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений КСИР по суше и через Каспийское море.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности ударов по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    12 ноября 2026, 17:41 • Новости дня
    Чернышенко назвал число отдохнувших в летних лагерях детей

    Чернышенко: Летом в детских лагерях отдохнули почти 6 млн детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 6 млн детей отдохнули в летних лагерях в ходе оздоровительной кампании 2026 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Летом работали более 40 тыс. детских лагерей, в которых отдохнули почти 6 млн ребят. Из них почти 1,4 млн оказались в трудной жизненной ситуации, сообщил Чернышенко.

    «Родители оценили отдых на 4,61 из пяти согласно опросу на «Госуслугах», – цитирует вице-премьера ТАСС.

    Кроме того, было проведено почти 8,6 тыс. инклюзивных смен, а регионы и муниципалитеты направили на детский отдых более 86,7 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 3 млрд рублей на летний отдых для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

    В июле министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о частом выборе российскими семьями профильных смен для детского отдыха.

    В июне президент Владимир Путин сообщил о возможности миллионов школьников провести каникулы в лагерях и лечебных учреждениях.

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    12 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля закрыли въезд в страну лидеру французской партии «Непокорившаяся Франция» и кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону из-за его антиизраильской позиции.

    Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    «В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

    МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

    В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

    Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

    Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

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    12 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Хуситы атаковали военно-транспортный самолет Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» осуществило атаку на аэродром, расположенный на юго-востоке Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Вооруженные силы Йемена нанесли удар беспилотником по военно-транспортному самолету в аэропорту Шарура. Операция достигла своей цели», – заявил Сариа.

    Военный представитель йеменского мятежного движения также добавил, что вторая операция была направлена против саудовской авиабазы в городе Хамис-Мушейт на юге королевства. Удар по этому военному объекту был нанесен с использованием баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на Мекку.

    В среду движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Во вторник йеменские мятежники сообщили об атаке беспилотниками и баллистическими ракетами на нефтяную инфраструктуру и военные объекты в Саудовской Аравии.

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    13 ноября 2026, 07:41 • Новости дня
    КСИР заявил о возможности увеличить дальность иранских ракет

    КСИР: Иран готов увеличить дальность ракет после конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Балали заявил, что Иран способен увеличить дальность своих ракет благодаря опыту, полученному в ходе конфликта с США.

    Иран существенно нарастил опыт разработки ракет и беспилотников в ходе военного противостояния с Соединенными Штатами. Тегеран готов увеличить дальность полета ракет, передает РИА «Новости».

    «Последнее противостояние помогло Ирану нарастить опыт в разработке ракет и беспилотников, а также испытать боевые системы и повысить их эффективность», – сказал Балали на выставке в Тегеране.

    Военный пояснил, что сейчас вооружение включает ракеты дальностью от 2 до 3,5 тыс. километров и беспилотники с временем полета до 30 часов. По его словам, армия не устанавливает верхнего предела для полета ракет, а текущие условия могут потребовать увеличения их дальности для поражения любой определенной цели.

    Ранее власти Ирана заявляли об ограничении дальности ракет 2 тыс. километров. Однако в последнее время военные сообщили о смене доктрины на наступательную и снятии ограничений после приказа верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции.

    Также Исламская республика сняла ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

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    12 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к детским соревнованиям
    Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к детским соревнованиям
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин распорядился организовать бесплатный доступ к детским спортивным турнирам, назвав это обязательным условием для раскрытия талантов.

    Глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил к лету 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в стране и включить в нее меры по увеличению количества турниров, передает РИА «Новости».

    «Новые турниры обязательно дополнят и перечень базовых официальных соревнований всех уровней, которые предусматривают, хочу это подчеркнуть, бесплатное участие детей», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что перечень соревнований еще формируется и в дальнейшем должен регулярно пополняться. Широкий доступ к турнирам он назвал вопросом справедливости и создания равных условий для развития талантов.

    В среду Кремль анонсировал заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Глава государства в четверг открыл заседание Совета. На нем Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.

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    13 ноября 2026, 07:19 • Новости дня
    Пекин пообещал содействовать стабилизации в Персидском заливе

    Спецпосланник Чжай Цзюнь пообещал содействовать стабильности в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая будут содействовать нормализации ситуации и восстановлению мира в районе Персидского залива, заявил специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

    «Китай будет придерживаться ряда инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, продолжит прилагать усилия по примирению сторон и прекращению военных действий, будет содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива», – приводит МИД Китая слова спецпосланника, передает ТАСС.

    Чжай Цзюнь подчеркнул необходимость урегулирования споров путем диалога. В четверг он встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По словам спецпосланника, обострение ситуации в районе Красного моря негативно отражается на безопасности региона.

    Аль Сауд отметил усилия Пекина по снижению напряженности в регионе и подтвердил готовность Эр-Рияда поддерживать контакты с КНР для реагирования на вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина прикладывать усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

    Также премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива.

    Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о создании критических рисков для международных поставок продовольствия и энергоносителей из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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