Банк России предупредил о вовлечении детей в обналичивание украденных денег

Банк России призвал родителей проверять переводы детей из-за угрозы мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники используют российских детей для вывода и обналичивания украденных средств. Поступления от неизвестных лиц и переводы на чужие реквизиты должны стать тревожным сигналом для взрослых, цитирует сообщение регулятора РИА «Новости».

Необходимо следить за открытием новых карт и отслеживать доходы подростков. Ребенку необходимо объяснить незаконность подобных операций и предупредить о персональной ответственности за финансовые переводы.

Регулятор напомнил о действии закона, запрещающего оформлять банковские счета несовершеннолетним без согласия законных представителей. Кроме того, кредитные организации обязаны уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям и обо всех совершаемых ими операциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали в Кузбассе работавших на телефонных мошенников подростков. В прошлом месяце столичного подростка заподозрили в пособничестве аферистам. Банк России предупредил об особой уязвимости несовершеннолетних перед злоумышленниками.