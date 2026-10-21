В Кузбассе задержали работавших на телефонных мошенников подростков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Оперативники получили информацию, что пожилые местные жители находятся под влиянием злоумышленников и готовятся передать им деньги. Встреча проходила под контролем полицейских, которые задержали 15-летнего и 16-летнего подростков с поличным во время передачи наличных, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональные управления МВД и Следственного комитета.

Выяснилось, что в августе новосибирцы согласились в мессенджере работать курьерами за вознаграждение. Они должны были забрать сбережения у пенсионеров в Новокузнецке, однако сразу после получения 3 млн рублей их задержали.

В отношении старшего подростка возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Второй фигурант еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге неизвестные ограбили курьера с деньгами обманутой пенсионерки. Правоохранительные органы арестовали пособника мошенников за обман пожилого мужчины на 179 млн рублей. В прошлом году доставщик спас петербуржца от потери 1 млн рублей.