Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
В Кузбассе задержали работавших на телефонных мошенников подростков
Сотрудники уголовного розыска в Новокузнецке поймали с поличным двух несовершеннолетних жителей Новосибирска, которые приехали забрать крупную сумму у обманутой аферистами пожилой пары.
Оперативники получили информацию, что пожилые местные жители находятся под влиянием злоумышленников и готовятся передать им деньги. Встреча проходила под контролем полицейских, которые задержали 15-летнего и 16-летнего подростков с поличным во время передачи наличных, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональные управления МВД и Следственного комитета.
Выяснилось, что в августе новосибирцы согласились в мессенджере работать курьерами за вознаграждение. Они должны были забрать сбережения у пенсионеров в Новокузнецке, однако сразу после получения 3 млн рублей их задержали.
В отношении старшего подростка возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Второй фигурант еще не достиг возраста уголовной ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге неизвестные ограбили курьера с деньгами обманутой пенсионерки. Правоохранительные органы арестовали пособника мошенников за обман пожилого мужчины на 179 млн рублей. В прошлом году доставщик спас петербуржца от потери 1 млн рублей.