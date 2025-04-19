Курьер спас пенсионера от потери 1 млн рублей из-за мошенников Петербурге

Курьер доставки предотвратил хищение около 1 млн рублей у пенсионера в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, курьер службы доставки обратился в полицию Калининского района после того, как получил заказ на перевозку небольшой посылки, которую нужно было забрать от подъезда на Суздальском проспекте. Курьер заметил, что ему передает конверт с деньгами пожилой мужчина, и предположил, что тот может быть жертвой мошенников, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУМВД рассказали: «Увидев перед собой пожилого мужчину, протянувшего ему конверт с денежными средствами, курьер предположил, что пенсионер мог стать жертвой мошенников, и сразу же сообщил о произошедшем в полицию».

Полицейские выяснили, что незадолго до этого 86-летнему жителю Петербурга позвонила неизвестная женщина, представившаяся его дочерью. Она сообщила о якобы случившемся ДТП с ее участием и попросила передать деньги для урегулирования ситуации. Мужчина, думая, что помогает дочери, передал курьеру около 1 млн рублей.

Переданные деньги курьер доставил в полицию, где возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители установили, что злоумышленники представились родственниками пенсионера и сейчас ищут подозреваемых, говорится в сообщении.

Накануне в Петербурге 71-летняя пенсионерка лишилась более 21 млн рублей, поверив мошенникам, она продала свою квартиру, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о новой схеме телефонного мошенничества с использованием «Госуслуг», в результате которой аферисты получили доступ к данным пенсионера под видом установки сигнализации.

В марте генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.