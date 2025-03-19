Генпрокурор сообщил об ущербе россиян от телефонных мошенников в 200 млрд рублей

Генпрокурор Краснов сообщил об ущербе россиян от телефонных мошенников в 200 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ущерб от дистанционных хищений достиг почти 200 млрд рублей, передает ТАСС.

По его словам, из общей суммы возмещена лишь незначительная часть. Краснов отметил, что действия мошенников нередко оставляют граждан без средств к существованию.

Он подчеркнул, что такая ситуация является очевидной претензией потерпевших к правоохранительным органам и одновременно представляет собой вызов всему обществу со стороны преступников.

Ранее Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников. МВД предупреждало о мошенничестве с пересчетом квартплаты для пенсионеров.