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МВД предупредило о мошенниках с пересчетом квартплаты для пенсионеров
Мошенники предлагали пересчет квартплаты, добывая данные пенсионеров от имени УК
Мошенники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками управляющей компании, и предлагают пересчитать квартплату, чтобы выманить персональные данные, предупредили в Министерстве внутренних дел.
Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, сообщает РИА «Новости». Злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату.
Эта схема в первую очередь нацелена на пенсионеров, которые более восприимчивы к обману и чаще всего становятся жертвами подобных афер. Мошенники звонят с неизвестного номера и убеждают пожилых людей в необходимости пересчета, пытаясь завладеть их персональными данными.
Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам не доверять подобным звонкам. «Не верьте. Это мошенничество», – подчеркнули в МВД. Гражданам советуют сразу завершать разговор с незнакомцами и ни в коем случае не передавать свои личные данные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком, которая позволяет злоумышленникам похищать средства у граждан . Также сообщалось, что мошенники обманули пенсионерку из Ленобласти, похитив у нее 6 млн рублей . МВД предупредило, что мошенники используют платные звонки для выманивания денег у жертв.