МВД выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком

МВД раскрыло схему мошенничества с доступом к sim-карте под видом проверки связи оператором

Tекст: Дарья Григоренко

МВД раскрыло мошенническую схему, в которой злоумышленники, представляясь инженерами компании оператора сотовой связи, звонят людям и просят нажать на различных комбинации цифр и символов, таких как #90 или #09, для проверки телефонной линии. В материалах МВД заявлено, что выполнение этих инструкций может дать мошенникам доступ к sim-карте жертвы, что позволит им совершать звонки за счет владельца. Более того, аферисты могут получить доступ к мобильному банку жертвы, передает ТАСС.

В МВД рекомендуют при получении таких звонков сразу же нажимать клавишу отбой и незамедлительно прекращать разговор. Это поможет избежать потери контроля над sim-картой и защитить средства на мобильном банковском счете.

Ранее МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, где злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, в результате чего со счетов жертв списываются крупные суммы. МВД также сообщало, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.