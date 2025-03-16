После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
МВД выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком
МВД раскрыло схему мошенничества с доступом к sim-карте под видом проверки связи оператором
МВД России предупреждает о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники под видом инженеров мобильной связи просят абонентов нажать определенные комбинации символов, чтобы получить доступ к sim-карте и мобильному банку.
МВД раскрыло мошенническую схему, в которой злоумышленники, представляясь инженерами компании оператора сотовой связи, звонят людям и просят нажать на различных комбинации цифр и символов, таких как #90 или #09, для проверки телефонной линии. В материалах МВД заявлено, что выполнение этих инструкций может дать мошенникам доступ к sim-карте жертвы, что позволит им совершать звонки за счет владельца. Более того, аферисты могут получить доступ к мобильному банку жертвы, передает ТАСС.
В МВД рекомендуют при получении таких звонков сразу же нажимать клавишу отбой и незамедлительно прекращать разговор. Это поможет избежать потери контроля над sim-картой и защитить средства на мобильном банковском счете.
Ранее МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, где злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, в результате чего со счетов жертв списываются крупные суммы. МВД также сообщало, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.