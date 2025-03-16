МВД выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком

  • Новость часаЛавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море
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    Русофобия приводит к бегству денег из Прибалтики
    Лавров и Рубио провели телефонный разговор
    Постпред России в Вене удивился планам Британии и Франции отправить «миротворцев» на Украину
    В «Ахмате» заявили о продвижении ВС России в сторону Сум
    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области
    США начали крупномасштабную военную операцию против хуситов
    Макрон допустил отправку военных на Украину без согласия Москвы
    Европейские союзники Украины сосредоточились на укреплении ВСУ
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    51 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    22 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    58 комментариев
    16 марта 2025, 11:27 • Новости дня

    МВД выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком

    МВД раскрыло схему мошенничества с доступом к sim-карте под видом проверки связи оператором

    Tекст: Дарья Григоренко

    МВД России предупреждает о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники под видом инженеров мобильной связи просят абонентов нажать определенные комбинации символов, чтобы получить доступ к sim-карте и мобильному банку.

    МВД раскрыло мошенническую схему, в которой злоумышленники, представляясь инженерами компании оператора сотовой связи, звонят людям и просят нажать на различных комбинации цифр и символов, таких как #90 или #09, для проверки телефонной линии. В материалах МВД заявлено, что выполнение этих инструкций может дать мошенникам доступ к sim-карте жертвы, что позволит им совершать звонки за счет владельца. Более того, аферисты могут получить доступ к мобильному банку жертвы, передает ТАСС.

    В МВД рекомендуют при получении таких звонков сразу же нажимать клавишу отбой и незамедлительно прекращать разговор. Это поможет избежать потери контроля над sim-картой и защитить средства на мобильном банковском счете.

    Ранее МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, где злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, в результате чего со счетов жертв списываются крупные суммы. МВД также сообщало, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.

    15 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
    Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об операции спецназа «Ахмат» по захвату двух украинских военнослужащих в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры двух военнослужащих ВСУ, захваченных в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области.

    Кадыров отметил, что украинские солдаты, решившие укрыться в погребе, были обнаружены и задержаны спецназом.

    В ходе операции стало известно, что более предусмотрительные военнослужащие ВСУ попытались скрыться, однако не смогли уйти от российских связистов, которые задержали двух мобилизованных.

    Отмечается, что обучение украинских солдат перед отправкой в зону боевых действий было символическим и не обеспечивало необходимой боевой подготовки.

    Кадыров также отметил, что захваченные украинские солдаты остались живы и их жизни ничего не угрожает.

    Глава Чечни пожелал российским бойцам удачи в дальнейших операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен российским военнослужащим в Курской области . В связи с этим в Кремле отметили, что для военнослужащих ВСУ сокращается время, необходимое для сдачи в плен.

    Коментарии (27)
    15 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном селе Мартыновка Курской области обнаружили дневник местной жительницы, в котором она описывает ее последние дни жизни в условиях оккупации и прощается со своими близкими.

    В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

    Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

    «В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

    В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

    «Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

    В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

    «Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

    В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

    В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

    «Поставьте крест и фотографию», – написала она.

    Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Коментарии (23)
    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль за стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик станы. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    15 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты его устранения

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы в окружении Владимира Зеленского обсуждают возможную «ликвидацию» главы киевского режима, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».

    По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

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    15 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»

    Зеленский заявил об испытании Украиной ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета 1 тыс. км

    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украина провела успешные испытания ракеты «Длинный Нептун», достигающей цели на расстоянии до 1 тыс. км, ракета прошла боевое применение, заявил Владимир Зеленский.

    По словам главы киевского режима, Украина якобы провела испытание ракеты «Длинный Нептун»,которая уже прошла боевое применение. Зеленский заявил, что украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, передает ТАСС.

    Ранее, в 2019 году, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина обладает такими крылатыми ракетами и планирует их поставки. Комплекс был разработан для поражения морских и береговых целей.

    Противокорабельная ракета «Нептун» – это дозвуковая ракета украинского производства, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Она была разработана киевским КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с различных платформ, включая корабли, авиацию и наземные пусковые установки.

    Ранее в августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой может достигать 600–700 км.

    До этого на Украине сообщили, что конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун».

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, что реально происходит сегодня в украинской ракетной промышленности.

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    15 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным

    Трамп опроверг сообщения о длительном ожидании Уиткоффа встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф ожидал девять часов встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп назвал сообщения о длительном ожидании спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с президентом России Владимиром Путиным фейковыми новостями. Он подчеркнул, что указанные в СМИ девять часов ожидания не имеют под собой оснований и являются попыткой унизить представителя США, передает РИА «Новости».

    «Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», – написал президент США в социальной сети Truth Social.

    Он возмутился, что в очередной раз СМИ были нечестными. Трамп добавил, что помимо встречи с Путиным Уиткофф провел и другие продуктивные переговоры с представителями России, которые заняли время, но оказались очень успешными.

    «С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!», – отметил Трамп, заверяя, что вся поездка имела положительные результаты.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что якобы Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с Владимиром Путиным после переговоров с Александром Лукашенко.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

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    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    15 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Меркель заявила о восхищении Трампа Россией

    Экс-канцлер Германии Меркель заявила о восхищении Трампа Россией как ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, как мощная ядерная держава с обширными природными ресурсами, вызывает определенное восхищение у Дональда Трампа, но он не намерен уступить Москве, заявила в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель выразила мнение, что Россия как мощная ядерная держава вызывает определенное восхищение у президента США. Она подчеркнула, что наличие у России огромных ресурсов и ядерного потенциала делает ее привлекательной для Трампа, передает ТАСС.

    Однако, по словам Меркель, это не означает, что Трамп намерен оказать России какую-либо услугу. Экс-канцлер считает, что интересы Трампа сосредоточены прежде всего на укреплении позиций США и продвижении лозунга «Сделать Америку снова великой».

    Меркель также подчеркнула важность учета интересов России в международных делах, отметив, что необходимо обсуждать и российские интересы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США.

    До этого Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, и подчеркнула важность продолжения дискуссий об интересах России, включая вопросы НАТО.

    В то же время Меркель заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине

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    15 марта 2025, 14:31 • Новости дня
    Туск расстроился из-за победы российской теннисистки над полькой

    Премьеру Польши не понравилась победа россиянки Андреевой над польской теннисистской Свентек

    Туск расстроился из-за победы российской теннисистки над полькой
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Тускрасстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Свентек в полуфинале турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

    Туск в своем аккаунте в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) выразил недовольство после победы российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Свентек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, передает РБК.

    «Я не рад. Угадайте почему?» – написал Туск, добавив, что это всего лишь игра в теннис и не более.

    В полуфинальных матчах Андреева обыграла Свентек со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В решающем матче Андреева встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, которая одержала победу над американкой Мэдисон Киз (6:0, 6:1).

    Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, его призовой фонд составляет более 8,9 млн долларов.


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    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    15 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда

    Основатель Telegram Павел Дуров уехал из Франции в Дубай по разрешению суда

    Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Павел Дуров, основатель Telegram, с судебного разрешения выехал из Франции в Дубай, сообщает агентство Франс Пресс.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай с разрешения суда, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию агентства Франс Пресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел пообещал улучшить модерацию в Telegram после того, как его допрашивали во Франции. Кроме того, сообщалось, что Telegram увеличил передачу данных в США после задержания Дурова.

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    15 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.

    В первую очередь Орбан указал на необходимость создания «Европы наций», передает РИА «Новости».

    Также он подчеркнул важность равенства перед законом для всех стран-участников ЕС.

    Другим ключевым условием стало восстановление полномочий, которые, по его словам, были незаконно отняты у наций.

    Помимо прочего, Орбан призвал обеспечить национальный суверенитет и сильное право вето для правительств.

    Кроме того, венгерский премьер предложил выдворить агентов Джорджа Сороса и убрать коррумпированных лоббистов из парламента.

    Также среди требований Венгрии значилась ликвидация долга ЕС, чтобы не оставлять его будущим поколениям.

    Премьер призвал к усиленной защите границ, недопущению нелегальных мигрантов и их выдворению.

    Он также подчеркнул необходимость остановить поток коррумпированных денег в государства Евросоюза и запретить «противоестественное перевоспитание детей», сохраняя христианское наследие Европы.

    В заключение Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе и союза, который не будет включать Украину.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

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    15 марта 2025, 17:11 • Новости дня
    Стармер объявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск на Украину

    Стало известно о предстоящем обсуждении ввода миротворческих сил Британии на Украину

    Стармер объявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск на Украину
    @ Rick Gold/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о переходе западных стран к обсуждению деталей отправки миротворческих сил на Украину, подчеркнув, что военачальники встретятся в Лондоне 20 марта.

    Западные страны обсудят операционные детали отправки так называемых миротворческих сил на Украину, передает ТАСС. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил об этом по итогам онлайн-саммита по Украине. По его словам, военачальники из стран «коалиции желающих», направляющих войска, соберутся в Лондоне 20 марта для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск на Украине с целью обеспечения мира.

    «Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», – заявил Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта. Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева.

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    15 марта 2025, 21:38 • Новости дня
    Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы

    Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    На Кожевнической улице в центре Москвы водитель BMW выехал на тротуар, сбил пять пешеходов, он имел признаки опьянения, сообщила прокуратура Москвы.

    Водитель автомобиля BMW на Кожевнической улице в центре Москвы выехал на тротуар, где находились пешеходы. По информации прокуратуры, мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии несколько человек получили травмы и им оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

    Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия. Координацией работы правоохранительных органов на месте занимается прокурор округа Олег Кудрявцев. Ведомство продолжает следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному инциденту.

    Ранее сообщалось, что авария произошла с участием двух автомобилей – BMW и «Мерседес». После столкновения одна из машин сбила людей, а вторая перевернулась на проезжей части. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.

    Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке 11 человек.

    Авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.

    До этого водителя отправили под административный арест за употребление наркотиков.

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    15 марта 2025, 20:07 • Новости дня
    Митингующие заполнили центр Белграда

    Протестующие заняли весь центр Белграда от Бранкова моста до площади Славия

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Белграда началась акция протеста, оппозиция и аграрии на тракторах заблокировали ключевые улицы, выкрикивают лозунги и используют пиротехнику.

    Акция протеста в Белграде началась от Бранкова моста через реку Сава и растянулась на 2,5 километра до площади Славия. Центральные улицы, такие как проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра, практически полностью заняты протестующими, передает РИА «Новости».

    Из-за плотности митинга одна из колонн тракторов, прибывших для участия в акции, не смогла проехать в центр и остановилась на мосту. Протестующие выкрикивают лозунги и подпрыгивают на месте.

    Между тем, участники акции начали использовать пиротехнику, но стычек с полицией не происходит. Протестующие собрались у здания парламента, забираются на тракторы и размахивают флагами, выкрикивая оскорбления в адрес президента Вучича, передает ТАСС.

    Организаторы рассчитывают заблокировать ключевые точки столицы. Движение общественного транспорта прекращено до конца дня. МВД оцепило здания президентской резиденции и парламента страны, чтобы предотвратить беспорядки.

    Ранее в Белграде на крышах зданий в районе администрации президента Сербии были замечены снайперы, что произошло на фоне массовых протестов и шествия колонны тракторов.

    До этого в Белграде автомобиль марки BMW врезался в толпу на митинге протеста в районе Жарково, сбив трех человек.

    Также протестующие в центре Белграда атаковали тракторы вокруг лагеря сторонников Вучича и кричали «кто не скачет – тот чаци».

    Напомним, протесты начались четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

    Глава сербского государства Александар Вучич предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.

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