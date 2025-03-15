После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».27 комментариев
МВД предупредило о выманивающих деньги через платные звонки мошенниках
МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, где злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, в результате чего со счетов жертв списываются крупные суммы.
Ведомство раскрыло детали новой мошеннической схемы, связанной с платными звонками, передает РИА «Новости».
Злоумышленники отправляют sms-сообщения с просьбой перезвонить на определенный номер под предлогом помощи другу, изменения тарифов связи, проблем с банковской картой и другими предлогами.
Когда жертва перезванивает, ее долго удерживают на линии, после чего со счета снимаются значительные суммы денег.
В ведомстве уточнили, что такие звонки осуществляются через платные сервисы, которые обычно используются для развлекательных целей и взимают плату за звонок.
Правоохранители пояснили, что мошенники регистрируют собственные сервисы, не предупреждая о плате за звонок, что позволяет им получать деньги с обманутых граждан. В то время как реклама легальных сервисов всегда информирует о платности звонка.
Ранее мошенники придумали новую схему обмана с использованием функции самозапрета на выдачу кредитов, предлагая гражданам «исправить» якобы неверно установленный запрет через фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты «Госуслуг».
МВД предупреждает, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.
Президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.