Путин: Ущерб от кибермошенничества в 2024 году превысил 200 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Тем более что в прошлом году их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей. Причем четверть обманутых, пострадавших людей – это пенсионеры», – цитирует Путина ТАСС.

«Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%», – добавил глава государства.

В феврале Банк России выразил готовность пересмотреть и расширить перечень признаков мошенничества в финансовых операциях, чтобы улучшить борьбу с фродом в банковской сфере.

Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что с октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников. Ранее опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги.