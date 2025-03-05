Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин: Ущерб от кибермошенничества в 2024 году превысил 200 млрд рублей
Президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.
«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Тем более что в прошлом году их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей. Причем четверть обманутых, пострадавших людей – это пенсионеры», – цитирует Путина ТАСС.
«Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%», – добавил глава государства.
В феврале Банк России выразил готовность пересмотреть и расширить перечень признаков мошенничества в финансовых операциях, чтобы улучшить борьбу с фродом в банковской сфере.
Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что с октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников. Ранее опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги.