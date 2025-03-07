Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
МВД предупредило о мошенничествах с розыгрышами в соцсетях
МВД РФ сообщило о мошенничествах с розыгрышами подарков в социальных сетях
Мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег, предупреждает МВД РФ.
Мошенники используют розыгрыши подарков, проводимые блогерами в социальных сетях, для обмана пользователей и хищения у них денежных средств, передает ТАСС. По информации МВД РФ, такие схемы часто нацелены на подростков и предполагают требование оплаты комиссии за получение выигрыша. Эти платежи происходят через подозрительные ссылки, что указывает на характер мошенничества.
Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов ранее отметил, что у кибермошенников в арсенале около 1 500 различных сценариев обмана. Наиболее распространенный метод включает звонки мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка РФ.
МВД РФ призывает граждан быть особенно осторожными и не доверять непроверенным источникам информации, а также не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если дело касается оплаты выигрышей в розыгрышах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Москвы передала мошенникам 800 тыс. рублей, приняв их за инкассаторов. В Барнауле пресекли криминальный бизнес телефонных мошенников, который включал более 10 человек. В России предложили создать сервис по самозапрету оформления сим-карт, чтобы снизить уровень телефонного мошенничества.