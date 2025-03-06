В Барнауле пресекли криминальный бизнес телефонных мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники в Барнауле пытались развить криминальный бизнес, обслуживая телефонных мошенников из-за рубежа. Полиция пресекла деятельность нескольких узлов связи, использовавшихся для подмены номеров на российские, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Первая сим-ферма была обнаружена во время работы по делу о хищении денег у жительницы Бийска. Полицейские установили, что аферисты использовали сим-карту из одного из многоквартирных домов Барнаула. В арендованном помещении нашли специализированное оборудование.

При обысках нашли еще несколько квартир с узлами связи. Всего изъято 150 сим-банков, более 100 единиц компьютерной техники и свыше 60 тысяч сим-карт российских и зарубежных операторов.

Изъятое оборудование направлено на экспертизу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства противоправной деятельности и личности всех причастных.

Ранее в Московской области полиция пресекла нелегальную торговлю сигаретами без маркировки на сумму более 225 млн рублей, задержаны трое подозреваемых.