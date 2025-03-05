Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.5 комментариев
В России предложили создать сервис по самозапрету оформления сим-карт
Сервис по самозапрету оформления сим-карт предложили создать на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» можно организовать сервис по самозапрету оформления сим-карт, заявил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Очень часто мошенники используют сим-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан», – пояснил Григоренко, передает ТАСС.
По его словам, в борьбе с этим может помочь сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт, для этого подойдет портал «Госуслуги».
Ранее пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила, что в первые три дня почти 2,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты.