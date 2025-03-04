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За три дня самозапрет на кредиты в России установили почти 2,7 млн человек
В первые несколько дней работы сервиса почти 2,7 млн российских граждан запретили себе брать кредиты, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«За первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты этой социально важной возможностью воспользовались порядка 2,7 млн человек. В первый день запуска сервиса был оформлен 1 млн самозапретов», – указали в пресс-службе, передает ТАСС.
Там добавили, что за второй день услугой воспользовались 700 тыс. человек, а за третий – еще 1 млн человек.
«Пик активности пришелся на 1 марта на 20.08 мск: за 1 минуту в ОКБ поступило и было обработано 2 тыс. 904 заявления об установке самозапрета», – добавили в ОКБ.
Ранее сообщалось, что средний возраст граждан, устанавливающих самозапрет на кредиты, составил 53 года.