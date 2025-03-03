Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Сервисом самозапрета на кредиты за два дня воспользовались 1,7 млн человек
Сервис по самозапрету на кредиты, запущенный на портале «Госуслуги», за два дня работы привлек почти 2 млн человек, средний возраст которых составил 53 года.
С 1 марта на портале «Госуслуги» начал работать сервис по самозапрету на кредиты и займы, которым за первые два дня воспользовались 1,7 млн человек, передает ТАСС.
Согласно сообщению Минцифры РФ, слово «самозапрет» стало самым популярным запросом к «Роботу Максу» на «Госуслугах», который уже предоставил 3,4 млн консультаций на тему добровольного запрета на кредитование.
Наибольшее количество заявлений поступило из Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Ростовской областей.
Минцифры уточнили, что у подавших заявления на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. При наличии такой отметки банки и микрофинансовые организации обязаны отказать в кредите или займе. Запрет можно снять в любое время через «Госуслуги» с помощью электронной подписи, которую можно бесплатно оформить в приложении «Госключ».
Министерство цифрового развития России запустило новый сервис на Госуслугах, который позволяет гражданам устанавливать самозапреты на кредиты и займы для предотвращения мошенничества через подачу заявления с электронной подписью.