В Польше задержали подростка-каратиста из России перед чемпионатом мира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россияне прибыли в город Бельско-Бяла на молодежный чемпионат мира по карате. Они въехали в страну наземным транспортом по туристической визе Венгрии, пишет RT.

Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам Губашиева, организаторы обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

«Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», – пояснил отец мальчика.

Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса польские пограничники позволили им остаться на турнире в качестве зрителей, запретив принимать участие в соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на чемпионате мира по карате. Летом российские слаломисты из-за проблем с визами пропустили первенство мира в Польше. В апреле МИД России напомнил о рисках для граждан при поездках за рубеж.