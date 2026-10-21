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Украинский беспилотник атаковал мирную жительницу в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал мирную жительницу в Запорожской области
Операторы дронов-разведчиков войск беспилотных систем России зафиксировали удар украинского беспилотника по мирной жительнице в Запорожской области.
Операторы дронов-разведчиков зафиксировали целенаправленную атаку украинского беспилотника на мирную жительницу в Запорожской области, передает ТАСС.
«Вот крайний раз я был на задаче, под FPV-дрон попала гражданская женщина. Он разорвался рядом с ней, хотя рядом не было никакой техники военной, ни военных не находилось. Он отработал рядом, и она получила осколочное ранение. Это то, что лично я наблюдал», – рассказал боец войск беспилотных систем России с позывным Черный.
Информацию об атаке оперативно передали экстренным службам, после чего пострадавшую госпитализировали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области.
Ранее на автодороге Ялта – Донецк жертвой удара беспилотника ВСУ стал житель ДНР.
Также украинский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими лицами в ЛНР.