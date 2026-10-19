Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В селе Бехлевка дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина скончался от полученных травм на месте, указал штаб в Max.

В поселке Красная Яруга беспилотник врезался в многоквартирный дом. Пострадала женщина, прибывшие медики диагностировали у нее акубаротравму и оказали первую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. В здании повреждено остекление, также пострадал один частный дом.

Кроме того, в селе Дмитриевка Шебекинского округа детонация FPV-дрона привела к повреждению трех легковых автомобилей и трех частных домов. В селе Казинка Валуйского округа беспилотник повредил кровлю частного дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках дронов в Белгородской области пострадали семь человек.

В субботу в регионе погибла женщина в результате удара беспилотника.