Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области
При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область погиб человек
В результате серии ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Белгородской области погиб один мирный житель, еще одна женщина получила ранения, сообщил оперативный штаб региона.
В селе Бехлевка дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина скончался от полученных травм на месте, указал штаб в Max.
В поселке Красная Яруга беспилотник врезался в многоквартирный дом. Пострадала женщина, прибывшие медики диагностировали у нее акубаротравму и оказали первую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. В здании повреждено остекление, также пострадал один частный дом.
Кроме того, в селе Дмитриевка Шебекинского округа детонация FPV-дрона привела к повреждению трех легковых автомобилей и трех частных домов. В селе Казинка Валуйского округа беспилотник повредил кровлю частного дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках дронов в Белгородской области пострадали семь человек.
В субботу в регионе погибла женщина в результате удара беспилотника.