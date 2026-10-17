Женщина погибла при атаке украинских беспилотников в Белгородской области

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области погибла женщина и ранен мужчина

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Шебекино в Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего находившаяся в нем женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Транспортное средство получило повреждения, сообщает оперштаб региона.

Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского округа из-за атаки дрона пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода с акубаротравмой, после оказания первой помощи его госпитализировали в оториноларингологическое отделение.

В том же Шебекино еще два FPV-дрона нанесли повреждения легковым автомобилям и остеклению многоквартирного дома, также загорелась антидроновая сетка. В селе Святославка Ракитянского округа от удара беспилотника поврежден автомобиль.

В поселке Красная Яруга детонация беспилотников привела к повреждениям гаража и социального объекта. В селе Борки Валуйского округа дрон ударил по частному дому, повредив кровлю и дымоход.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу четыре человека пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. В четверг при атаке беспилотника на автомобиль в регионе ранения получили еще два человека.

А в среду в результате ударов по населенным пунктам области пострадали сразу 13 человек.