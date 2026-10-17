Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Женщина погибла при атаке украинских беспилотников в Белгородской области
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области погибла женщина и ранен мужчина
В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Белгородской области один человек погиб и еще один получил ранения.
В Шебекино в Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего находившаяся в нем женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Транспортное средство получило повреждения, сообщает оперштаб региона.
Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского округа из-за атаки дрона пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода с акубаротравмой, после оказания первой помощи его госпитализировали в оториноларингологическое отделение.
В том же Шебекино еще два FPV-дрона нанесли повреждения легковым автомобилям и остеклению многоквартирного дома, также загорелась антидроновая сетка. В селе Святославка Ракитянского округа от удара беспилотника поврежден автомобиль.
В поселке Красная Яруга детонация беспилотников привела к повреждениям гаража и социального объекта. В селе Борки Валуйского округа дрон ударил по частному дому, повредив кровлю и дымоход.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу четыре человека пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. В четверг при атаке беспилотника на автомобиль в регионе ранения получили еще два человека.
А в среду в результате ударов по населенным пунктам области пострадали сразу 13 человек.