США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.