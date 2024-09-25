Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Россия осудила признание Швейцарией голодомора геноцидом
Российское посольство возмутилось решением Швейцарии о признании голодомора геноцидом
Москва выразила недовольство в связи с решением парламента Швейцарии признать голодомор 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении посольства России в Швейцарии.
В заявлении говорится, что это решение было воспринято с «искренним недоумением и возмущением». Дипломатическая миссия отметила, что швейцарские законодатели в своем стремлении поддержать Киев используют ложные тезисы о якобы целенаправленном уничтожении украинского народа советским руководством, передает ТАСС.
Посольство России также обвинило швейцарский парламент в использовании «грубо извращенной трактовки событий прошлого» в качестве инструмента в гибридной войне Запада против России. Это решение было названо особенно циничным, учитывая, что оно принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова.
В заявлении подчеркивается, что миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами в Украине и на Западе. Дипломаты отметили, что любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подтвержденным архивными документами.
Напомним, в октябре 2023 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом.