На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Число уничтоженных на подлете к Москве дронов увеличилось до 36
Собянин: Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 36
Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще 19 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, при этом число сбитых с начала суток аппаратов достигло 36.
«Уничтожены ещё 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
До этого мэр сообщил об уничтожении 17 беспилотников на подлете к Москве. Всего с полуночи число сбитых дронов, направлявшихся к столице достигло 36.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр столицы Собянин сообщил о более 460 летевших в сторону Московского региона дронах. Аэропорт Внуково вечером субботы перешел на работу с рейсами по согласованию, за ним последовал и Шереметьево.