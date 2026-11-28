На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию
Московский аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку рейсов в связи с закрытием воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.
«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию. Силы ПВО уничтожили в течение субботы 83 украинских дрона над шестью регионами России, при этом за ночь были уничтожили 1246 украинских дронов над страной.