На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Силы ПВО уничтожили 83 украинских беспилотника над шестью регионами России
Минобороны: ПВО перехватила 83 украинских дрона над шестью регионами
Российские средства противовоздушной обороны в субботу перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа над территориями нескольких субъектов страны.
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили 83 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, а также над Башкортостаном и Крымом, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за ночь уничтожили 1246 украинских дронов над регионами России.
В пятницу российские дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата.
В пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе над регионом.