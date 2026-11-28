Bloomberg: Мелони и Зеленский поссорились из-за удара ВСУ у берегов Ливии

Bloomberg: Мелони и Зеленский поссорились из-за удара ВСУ у Ливии

Tекст: Катерина Туманова

Мелони была в гневе из-за действий Украины, которые не были согласованы с партнерами, передает агентство Bloomberg.

«Джорджия Мелони и Владимир Зеленский провели напряженный разговор из-за того, что Украина не согласовала свои действия с союзниками и не предупредила о нанесении ударов по российским кораблям у берегов Ливии», – сказано в материале.

Глава итальянского правительства, ранее выступавшая одним из самых активных сторонников Киева, продолжает ощущать последствия этих атак у себя дома и не может сменить гнев на милость, отметило агентство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский в разговоре с Мелони признался во лжи о согласовании ударов ВСУ по ливийскому порту Бенгази с союзниками Киева.

В тот же день посольство России в Риме предупредило о возможности террористической деятельности Украины на итальянской территории.

Вице-премьер и глава МИД Италии Таяни назвал не соответствующими действительности слова украинского лидера о координации атаки с международными партнерами.