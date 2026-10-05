Резервисты начали осваивать FPV-перехватчики в Московском военном округе

Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

«В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.