Tекст: Игорь Иножарский

Лю Минь подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов», что в Китае служит эвфемизмом коррупции, пишет South China Morning Post. Дисциплинарную проверку ведет группа Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины при министерстве, параллельно чиновницу проверяет надзорная комиссия города Ичан в провинции Хубэй.

Расследование ведется на фоне самой масштабной за десятилетия чистки политической элиты Пекина. Во вторник стало известно о проверке в отношении члена Политбюро и секретаря шанхайского горкома Чэнь Цзинина, пишет Bloomberg. Как отмечает Semafor, впервые с 1976 года под следствием оказались четыре члена Политбюро, а причины преследования Чэнь Цзинина наблюдателям неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарь горкома Шанхая Чэнь Цзинин попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В начале месяца правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками, закрывающими глаза на коррупцию. В конце октября Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров Sinopec Фу Чэнъюя.