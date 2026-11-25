Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Компартия Китая заподозрила высокопоставленную чиновницу в коррупции
Старшего чиновника Министерства науки и технологий Китая Лю Минь заподозрили в серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов, дисциплинарную проверку ведет Центральная комиссия КПК.
Лю Минь подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов», что в Китае служит эвфемизмом коррупции, пишет South China Morning Post. Дисциплинарную проверку ведет группа Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины при министерстве, параллельно чиновницу проверяет надзорная комиссия города Ичан в провинции Хубэй.
Расследование ведется на фоне самой масштабной за десятилетия чистки политической элиты Пекина. Во вторник стало известно о проверке в отношении члена Политбюро и секретаря шанхайского горкома Чэнь Цзинина, пишет Bloomberg. Как отмечает Semafor, впервые с 1976 года под следствием оказались четыре члена Политбюро, а причины преследования Чэнь Цзинина наблюдателям неизвестны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарь горкома Шанхая Чэнь Цзинин попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В начале месяца правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками, закрывающими глаза на коррупцию. В конце октября Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров Sinopec Фу Чэнъюя.