Первого замглавы Звездного городка задержали за взяточничество
Первый заместитель главы администрации Звездного городка и шесть его предполагаемых сообщников задержаны по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело.
По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, среди задержанных – четыре предпринимателя и два посредника, передает ТАСС.
«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы ЗАТО городского округа Звездный городок, четырех предпринимателей и двух посредников. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и даче взятки», – сообщили в ведомстве.
Пресс-служба ранее сообщала, что бывшему главе Звездного городка Евгению Баришевскому предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 365 тыс. рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
