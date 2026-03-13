Первого замглавы Звездного городка задержали за взяточничество

Tекст: Валерия Городецкая

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, среди задержанных – четыре предпринимателя и два посредника, передает ТАСС.

«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы ЗАТО городского округа Звездный городок, четырех предпринимателей и двух посредников. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и даче взятки», – сообщили в ведомстве.

Пресс-служба ранее сообщала, что бывшему главе Звездного городка Евгению Баришевскому предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 365 тыс. рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

В декабре 2025 года в Донецкой народной республике задержали первого заместителя главы администрации Снежного по подозрению в получении взятки.

В том же месяце экс-замглавы Архангельска осудили по делу о взятке и превышении полномочий.