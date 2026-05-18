Испанские консерваторы потеряли большинство в Андалусии
Потеряв пять мандатов в парламенте Андалусии, победившая Народная партия Испании будет вынуждена формировать региональное правительство в союзе с ультраправой партией Vox, пишет Politico.
Консервативная Народная партия одержала победу на региональных выборах, однако лишилась абсолютного большинства, передает Politico.
По итогам подсчета почти всех голосов политическая сила получает 53 места из 109 возможных. Это означает потерю пяти мандатов по сравнению с прошлым голосованием.
«Мы не получили диплом с отличием первого класса, но мы получили выдающуюся оценку», – заявил кандидат и действующий глава региона Хуанма Морено. Потеря большинства стала ударом для умеренного крыла партии в преддверии всеобщих национальных выборов 2027 года.
Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса показала худший результат в истории Андалусии, получив лишь 28 мест. Кандидат от социалистов Мария Хесус Монтеро признала итоги неудачными для объединения. В то же время ультраправая партия Vox получила 15 мандатов и стала единственным возможным партнером консерваторов.
Явка избирателей составила 65%. Ожидается, что в ходе коалиционных переговоров представители Vox потребуют ужесточения миграционной политики и введения принципа национального приоритета при оказании государственных услуг.
Ранее правоцентристская Народная партия получила большинство голосов испанцев на фоне общеевропейского политического сдвига вправо.