СК: Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предполагаемый преступник был пойман на территории Калужской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Задержанным оказался сосед убитых, мужчина 1984 года рождения. В ближайшее время его доставят в столичное подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Уголовное дело завели по статье «Убийство двух лиц».

Ранее в квартире на улице Корнейчука были обнаружены тела мужчины и женщины, избитых до смерти. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили ряд свидетелей.

Также назначены необходимые судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. В настоящее время правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

