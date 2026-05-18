ФАС запретила перекладывать оплату потерь в электросетях на потребителей
Потери электроэнергии в электросетях должны оплачиваться электросетевой компанией, с которой у гарантирующего поставщика заключен договор, а не потребителями, напомнили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Калининградское управление антимонопольного ведомства выявило серьезное нарушение в действиях компании «Янтарьэнергосбыт», передает РИА «Новости».
Организация необоснованно включила в квитанции потребителей плату за так называемые условно-переменные потери в сетях.
«Перекладывание этих расходов на граждан, оплачивающих электроэнергию по приборам учета, является неправомерным. Служба отмечает, что расходы на компенсацию потерь в электросетях должны нести владельцы электросетевого хозяйства СНТ, с которыми у гарантирующего поставщика заключен соответствующий договор», – заявили представители службы.
В результате незаконных действий поставщика 175 человек получили начисления на общую сумму 194 тыс. рублей. Попытки энергетической компании обжаловать вынесенное решение не увенчались успехом: суды трех инстанций признали предписание полностью законным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Федеральная антимонопольная служба предложила ввести единый понижающий тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ.
В феврале ведомство запланировало масштабные проверки обоснованности стоимости коммунальных услуг в регионах.
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил о недопустимости перекладывания затрат энергетических компаний на плечи потребителей.