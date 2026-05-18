Мишустин сообщил о сохранении нулевого НДС на российский софт
Решение по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) сделок по продаже прав на российский софт останется в силе и будет распространено на «облачные» сервисы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Мишустин заявил, что решение об отмене налога на добавленную стоимость при реализации прав на отечественные цифровые продукты останется в силе, передает ТАСС.
«Сделки по продаже прав на российский софт освобождаются от налога на добавленную стоимость, благодаря чему покупатели могут приобрести большее количество лицензий или продуктов, что делает переход на отечественные программы проще и финансово менее обременительным», – отметил председатель правительства.
Глава кабмина добавил, что льгота теперь охватывает и облачные сервисы. Он подчеркнул, что экспорт российских цифровых решений за рубеж с 2022 года увеличился на 15%. По его словам, в ИТ-индустрии сейчас работают свыше 1 млн специалистов.
Для укрепления технологического суверенитета запущены механизмы поддержки бизнеса. Расходы на покупку отечественного программного обеспечения можно включать в декларацию по двойному коэффициенту. Также предусмотрена ускоренная амортизация российских программно-аппаратных комплексов.
Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости проектирования всех российских транспортных средств исключительно на базе отечественного программного обеспечения.
Также Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля информационных технологий в структуре отечественного ВВП выросла в два раза, а продажи российских продуктов увеличились в 4,5 раза.