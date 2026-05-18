Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили запущенные из Ирака дроны
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно отразили утреннюю атаку, сбив три дрона после их вторжения в воздушное пространство страны.
Инцидент произошел в воскресенье, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства обороны Турки аль-Малики подтвердил факт перехвата беспилотных аппаратов в соцсети.
«В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – отметил военный.
Представитель ведомства подчеркнул готовность принять все необходимые оперативные меры для защиты жителей. По его словам, страна оставляет за собой право на ответные действия в подходящее время и в нужном месте ради сохранения суверенитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силы противовоздушной обороны королевства перехватили семь баллистических ракет и восемнадцать беспилотников.
Месяцем ранее саудовские военные сбили три дрона к востоку от Эр-Рияда.
За несколько дней до этого системы защиты уничтожили девять вражеских аппаратов.