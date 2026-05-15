Израильская авиация нанесла удар возле больницы в ливанском Тире

Tекст: Денис Тельманов

Атака пришлась на объект рядом с клиникой «Хирам», передает РИА «Новости».

Глава совета директоров больницы Салман Идейби заявил: «Двое медбратьев получили легкие ранения в результате удара израильского противника по центру «Народной помощи» рядом с больницей. Отделение неотложной помощи приняло семь человек с различными ранениями, их состояние стабильное».

Руководитель медицинского учреждения добавил, что мощная взрывная волна выбила окна и обрушила часть потолков в помещениях. Кроме того, авиация атаковала несколько зданий возле главной мечети в городе Набатия, расположенном в 40 километрах от Тира.

По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв израильских бомбардировок со второго марта достигло 2896 человек. Различные травмы за этот период получили 8824 жителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские самолеты атаковали пункт службы спасения в поселении Даркифа на юге Ливана. До этого авиация Израиля нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир. Минздрав Ливана заявил о гибели 2846 человек из-за массированных атак.