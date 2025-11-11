  • Новость часаТурция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    Власти Литвы предложили Белоруссии переговоры по ситуации на границе
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    По факту обрушения комплекса «Снежком» в Красногорске завели дело
    Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС утвердит новый кредит
    В России установлен новый День воинской славы
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    25 комментариев
    11 ноября 2025, 16:15 • Новости дня

    В Эстонии отклонили законопроект о закрытии границы с Россией

    Эстонский парламент не поддержал проект закона о закрытии границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Эстонии не поддержал законопроект, предложенный партией «Отечество», о полном закрытии пограничных пунктов на границе с Россией, так как за него проголосовало меньшинство депутатов.

    Рийгикогу (парламент) Эстонии в первом чтении отклонил законопроект, инициированный консервативной партией «Отечество» (Isamaa), предусматривающий закрытие погранпереходов на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

    За принятие документа проголосовали лишь 20 депутатов, 47 законодателей выступили против. Не получив поддержки 51 парламентария, законопроект был снят с рассмотрения.

    Сейчас на границе России и Эстонии функционируют три пограничных пункта, при этом один из них, «Нарва», работает только в дневное время. Остальные два КПП, «Лухамаа» и «Койдула», функционируют в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономическая ситуация в Эстонии ухудшается, что приводит к росту оттока населения.

    В начале ноября МИД Эстонии заявил о появлении российского пограничного катера с флагом «Вагнера» на Нарве.

    Кроме того, в Таллине полиция безопасности Эстонии задержала пророссийского блогера и журналиста Олега Беседина.

    10 ноября 2025, 18:11 • Новости дня
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции

    Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда

    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлены к приему грузопассажирских судов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, это связано с нехваткой мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска через границу, передает ТАСС.

    «Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», – заявил Кондратьев.

    Он отметил, что обращение по поводу ситуации с паромом Sea Bridge уже направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.

    Власти Краснодарского края посчитали преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    10 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году

    Минобрнауки изменило правила приема в вузы в 2026 году

    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобрнауки подготовило проект с измененным порядком поступления в российские университеты, где расширяются требования к экзаменам для колледжей и целевому приему.

    Проект Минобрнауки предусматривает, что квоты на целевой прием будут указываться с конкретизацией заказчиков и выбранных программ обучения, передает «Российская газета». В тексте отмечено, что если на целевые места не поданы документы, их передадут сначала квоте участников спецоперации на Украине, а затем в общий конкурс.

    Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам только при совпадении профиля выбранного учебного заведения с направлением, по которому они получили среднее профессиональное образование. В других случаях будет необходимо сдавать ЕГЭ.

    В документе также предложено увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях, а также расширить перечень специальностей, где ЕГЭ по физике станет обязательным.

    С 2026 года подать документы для поступления можно будет исключительно через сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» или непосредственно в приемной комиссии выбранного учебного заведения.

    В мае в Госдуме поддержали инициативу об установлении лимитов на количество платных мест для студентов в российских университетах, которые начнут действовать с осени 2026 года.

    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    10 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    В Госдуме рекомендовали рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела.

    В решении комиссии указано, что этот вопрос включили в повестку заседания на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Комиссия Госдумы рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского», – заявил глава комиссии Отари Аршба. На заседании комиссии, где рассматривалась эта инициатива, присутствовал представитель Генпрокуратуры России, а сам Вороновский лично пришел для дачи объяснений.

    Напомним, в Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.

    Депутат заявил о готовности выступить перед комиссией Госдумы.

    10 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело
    @ moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Щербинская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование по факту похищения и убийства собаки.

    Пресс-служба столичного надзорного ведомства сообщила, что уголовное дело возбуждено по признакам жестокого обращения с животным, передает РИА «Новости». По данным следствия, 7 ноября 67-летний мужчина забрал собаку породы бордер колли по кличке Сигма у местного жителя. Преступление было совершено возле гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве.

    Злоумышленник посадил питомца в свою машину и уехал, после чего вывез собаку в безлюдное место. Там, как установила прокуратура, он убил животное с помощью ножа, а также использовал молоток.

    Сам фигурант полностью признал свою вину в похищении и убийстве собаки, о чем сообщил в рамках расследования.

    В прокуратуре подчеркнули, что вопрос привлечения мужчины к уголовной ответственности находится на особом контроле.

    Ранее москвич получил 200 часов работ за убийство чужой собаки.

    10 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Суд арестовал толкнувшую девочку на пути в метро Москвы пенсионерку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро, сообщило столичное ГСУ СК.

    Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает ТАСС.

    По информации столичной прокуратуры, обвиняемая во время судебного заседания возражала против такой меры пресечения. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения состояния здоровья женщины. Следствие дела находится на контроле прокуратуры.

    Напомним, на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    10 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний

    Движение «Сорок сороков» призвало власти отказаться от новогодних гуляний ради фронта

    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийское движение «Сорок сороков» предложило руководству страны отменить масштабные празднования Нового года и направить ресурсы на поддержку фронта.

    Координатор движения Андрей Кормухин сообщил, что в письме руководителям страны, регионов и городов призывается отменить масштабные празднования ради поддержки мобилизованных и семей с детьми, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается обеспокоенность граждан России тем, что жители страны продолжают тратить значительные суммы на новогодние развлечения и украшения несмотря на тяжелую обстановку и испытания. Особое внимание уделяется тому, что многие россияне уже жертвуют часть своих пенсий и зарплат, участвуют в волонтерских программах по сбору гуманитарной помощи для фронта.

    «Многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи. Граждане России выражают обеспокоенность тем, что пышные новогодние празднования продолжаются на фоне продолжающихся испытаний и потерь», – отметил Кормухин.

    В качестве альтернативы движения предлагается устанавливать на городских площадях скромные искусственные елки. Также артисты, по их мнению, вместо традиционных концертов на Новый год должны выступать перед ранеными в госпиталях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько продлятся новогодние каникулы.

    11 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов

    Фицо: Словакия не поддержит план ЕС по российским активам

    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против плана Евросоюза по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Фицо заявил, что Словакия выступает против плана Евросоюза (ЕС) по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро, финансируемого за счет замороженных российских активов, хранящихся в основном в Брюсселе, сообщает European Conservative.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что выступает против этого плана, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы хотим прекратить спецоперацию на Украине или разжигаем ее? Мы собираемся дать 140 млрд евро Украине, чтобы спецоперация продолжалась. Что это значит? Что спецоперация будет продолжаться еще, как минимум, два года», – отметил словацкий премьер.

    Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в какой юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметив, что такие действия только затянут спецоперацию.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что , пока он будет во главе правительства, страна не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах конфискации замороженных активов для финансирования военных расходов на Украине.

    Советник венгерского премьера Балаж Орбан сообщил, что Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией против поддержки Украины в Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфискации замороженных резервов не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    11 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, заявили в постпредстве России при ЕС.

    «Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

    В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.

    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    10 ноября 2025, 18:39 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о выплате компенсаций пассажирам парома из Трабзона

    Генконсульство: Пассажиры парома Seabridge из турецкого Трабзона получат компенсацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиры парома Seabridge, который совершил первый рейс из турецкого Трабзона в Сочи после долгого перерыва, но не получил разрешения войти в российский порт, смогут получить денежную компенсацию.

    В генеральном консульстве России в Трабзоне пояснили, что вечером 10 ноября достигнуто соглашение о выплате компенсаций каждому пассажиру, после чего люди смогут сойти на берег и самостоятельно вернуться на родину, передает ТАСС.

    «Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику», – добавили там.

    Дипломаты заверили, что постоянно поддерживают связь с местными властями, перевозчиком и российскими гражданами до полного разрешения ситуации. В генконсульстве отметили, что согласно информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на высадку пассажиров не вводилось, и граждане могли покинуть судно – но без права возвращения на него.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи. Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда.

    10 ноября 2025, 23:58 • Новости дня
    Bloomberg: ЕК может запретить технологии Huawei в телекоме Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает возможность сделать обязательным для стран Евросоюза отказ от оборудования Huawei и ZTE Corporation в телекоммуникационных сетях.

    «Еврокомиссия рассматривает возможности заставить членов ЕС отказаться от Huawei и ZTE Corporation в своих телекоммуникационных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    По сведениям агентства, комиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен намерена сделать существующую рекомендацию Еврокомиссии от 2020 года обязательной для всех членов ЕС.

    Речь идет о том, чтобы предписать странам отказаться от «рискованных поставщиков» в телекоммуникационной инфраструктуре. Хотя решения по инфраструктуре принимают национальные правительства, новое предложение фактически будет обязывать их следовать рекомендациям комиссии.

    Источники уточнили, что рассматривается и возможность расширить меры влияния за пределы Евросоюза – в том числе ограничить финансирование инициативы Global Gateway тем странам, которые продолжают использовать оборудование китайских производителей в своих проектах. ЕК пытается убедить правительства снизить зависимости от технологий Huawei.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сократил поставки германия и галлия в западные страны. В результате цены на эти минералы в Европе выросли почти в два раза.

    В марте издание Politico сообщало о временном запрете лоббистам Huawei посещать Европарламент. Эта мера принята на фоне расследования по обвинениям в коррупции, которые пока остаются недоказанными.

    11 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

    Власти Литвы предложили Белоруссии переговоры по ситуации на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе и возобновить работу пунктов пропуска.

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе, об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    В связи с этим, как сообщает источник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, главы МИД Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля об обстановке на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. С учетом обращения литовской стороны Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

    Ранее Литва, объясняя это необходимостью борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией.

    Ранее МИД Белоруссии заявил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, которые застряли в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

