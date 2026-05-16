Потушен пожар на АЗС в Пятигорске

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в Пятигорске

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Пятигорске удалось полностью ликвидировать открытое горение на месте масштабного пожара на автозаправочной станции. Инцидент произошел ранее в субботу и охватил площадь в тысячу квадратных метров.

«На пожаре в Пятигорске объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС. В работах по устранению последствий происшествия задействовано около 60 специалистов и 29 единиц специализированной техники.

Взрыв случился во время разгрузки газовоза. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил техники безопасности. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, при происшествии пострадали шесть человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр города Дмитрий Ворошилов исключил версию атаки беспилотников. Краевое управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, а ударная волна от взрыва газовоза повредила окна в соседних многоквартирных домах.