  • Новость часаПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США вернулись к тактике «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Крымскому мосту исполнилось восемь лет
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Меркурис: Слова Зеленского о дронах показали масштаб ударов возмездия России
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    13 комментариев
    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня

    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    Комментарии (3)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В случае успеха на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», пишет Spiegel.

    Проект правительственной программы немецкой оппозиции предполагает реанимацию балтийского энергетического маршрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», – говорится в документе.

    Журналисты отмечают, что это не просто предвыборный лозунг, а конкретный план действий. Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Сейчас рейтинг партии достигает 35%, поэтому ее вхождение в местный кабмин считается практически неизбежным.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream AG тогда назвали масштаб разрушений беспрецедентным и затруднились оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва запрашивала информацию о ходе расследования диверсии. Однако российская сторона так и не получила официальных данных от европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла потребовал возобновления поставок российского газа.К

    В прошлом году к кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель пообещала перезапустить этот газопровод в случае победы на выборах.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о планах немецких властей окончательно закрыть данный энергетический проект.

    Комментарии (6)
    14 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Меркель избавилась от пиджаков и увлеклась садоводством

    Экс-канцлер Германии Германии Меркель избавилась от части знаменитых костюмов

    Экс-канцлер Германии Меркель избавилась от пиджаков и увлеклась садоводством
    @ IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уйдя из большой политики, Ангела Меркель рассталась с частью узнаваемого строгого гардероба и столкнулась с неожиданными трудностями при выращивании картофеля.

    Бывший канцлер Германии поделилась подробностями личной жизни в подкасте издания Focus, передает ТАСС.

    Говоря о судьбе знаменитых нарядов, политик отметила: «Часть уже утилизирована, часть в шкафу». Она добавила, что начала носить строгие женские брючные комплекты только после первого избрания на высокий пост по совету стилистов.

    Кроме того, экс-канцлер призналась в отсутствии больших успехов в садоводстве. По ее словам, результат часто зависит от качества почвы, поэтому выращивать стоит только неприхотливые культуры.

    «Что-то удается, что-то нет. Я утешаю себя тем, что многое всегда зависит от характеристик почвы. С какими-то вещами вовсе не добиться успеха, а что-то цветет само по себе. Я усвоила, что выращивать нужно те культуры и цветы, которые чувствуют себя комфортно», – пояснила она.

    При этом посадка картофеля всегда помогала ей отдыхать от напряженной работы.

    Вспоминая о годах руководства страной, политик рассказала о способах борьбы со стрессом. Она старалась регулярно брать отпуск и проводить выходные в загородном доме за чтением книг.

    Своей главной вредной привычкой бывшая глава правительства назвала употребление жареного картофеля в десять часов вечера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер ФРГ объяснила причину выбора брючных костюмов для официальных мероприятий.

    В своих мемуарах политик назвала сложными отношения с президентом России Владимиром Путиным. Позже она обвинила Польшу и страны Балтии в срыве диалога с Москвой.

    Комментарии (5)
    15 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Канцлера ФРГ Мерца освистали второй раз за неделю

    Канцлера ФРГ Мерца публично освистали второй раз за неделю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление немецкого канцлера Фридриха Мерца прервали свистом и выкриками во время обсуждения проблем молодого поколения на Дне католиков в Вюрцбурге.

    Канцлера ФРГ Фридриха Мерца во второй раз за неделю освистали на публичном мероприятии, когда он пытался объяснить свои слова о «ленивой» молодежи, отмечает РИА «Новости». Инцидент произошел на Дне немецких католиков в Вюрцбурге, где политику задали вопрос о недовольстве молодых людей, сталкивающихся с ростом стоимости жизни и высокими социальными взносами, когда их называют «уклоняющимися от работы».

    «Никто в моей партии никогда не говорил, что люди в Германии ленивы. В том числе я… Нет, я указал, что, например, в такой стране, как Швейцария, люди работают на 200 часов в год больше, чем в Германии», – заявил канцлер. Он успел добавить, что задается вопросом о целесообразности четырехдневной рабочей недели, после чего в зале раздался свист. Модератор был вынужден прервать дискуссию.

    Позднее репортер телеканала Phoenix, транслировавшего мероприятие, сообщила, что двух девушек, освиставших Мерца, вывела полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлера ФРГ освистали делегаты съезда немецких профсоюзов во время обсуждения пенсионной реформы. До этого глава правительства Германии призвал граждан страны больше работать. А в конце апреля Мерц занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 18:02 • Новости дня
    Мерц отверг предложение Кремля о переговорщике между ЕС и Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически не согласился с идеей Москвы о назначении специального представителя для ведения дипломатического диалога между Россией и ЕС.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц в резкой форме отверг предложение президента России Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы, передает РИА «Новости».

    «Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», – цитирует заявление главы правительства Германии британское издание Guardian.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило эту инициативу российского лидера.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность лично вести переговоры с Москвой.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова канцлера Германии о бесполезности споров с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о бессмысленности дискуссий с главой США.

    Дипломат отреагировала на заявление Фридриха Мерца в своем Telegram-канале.

     «Д – демократия, С – солидарность, союзничество, Н – НАТО, нуачтовыхотели», – написала Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц признался в сложностях работы при нынешней американской администрации.

    Официальный Берлин назвал публичные разногласия двух политиков обычным недоразумением.

    Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал работу немецкого лидера.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Вэнс заявил о стремлении США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 00:17 • Новости дня
    Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.

    Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.

    Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

    Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.

    Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.

    Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.

    Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Трамп заявил о полной военной победе США над Ираном

    Трамп: США одержали полную военную победу над Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана, включая уничтожение флота, авиации и систем противовоздушной обороны.

    Соединенные Штаты разгромили военный потенциал Ирана и одержали полную победу. Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

    «Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», – подчеркнул он.

    Глава Белого Дома также раскритиковал прессу, включая телекомпанию CNN и газету The New York Times, за искажение информации о триумфе американских военных. Трамп назвал попытки репортеров писать о благополучном состоянии вооруженных сил Тегерана настоящей изменой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США намекнул на продолжение военной операции против Тегерана. До этого Трамп  сообщил об окончании вооруженного конфликта. А в начале апреля американский лидер уже заявлял о полной победе Соединенных Штатов.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    Дуров иронично пожаловался на отсутствие атак Ирана на ОАЭ

    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп пообещал довести до конца военную операцию в Иране

    Трамп заявил о завершении операции в Иране на 70-75%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон планирует возобновить военные действия на иранской территории для полного выполнения поставленных задач, включая возможное уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты выполнили текущие задачи лишь частично, поэтому американские войска обязательно вернутся для окончательного достижения целей, передает ТАСС. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп во время перелета из КНР.

    «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

    Политик также добавил, что американская армия способна полностью ликвидировать критическую инфраструктуру исламской республики всего за два дня. По его словам, вооруженные силы могут оперативно вывести из строя все мосты и электросети страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    Позже американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном.

    В середине месяца политик намекнул на продолжение боевых действий против Ирана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    Клуб «Ахмат» выгнал бойца ММА Юнусова за жестокое избиение женщин
    Полицейских из Иваново обвинили в изнасиловании фигурантки уголовного дела

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    США вернулись к тактике «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня

    По итогам визита Дональда Трампа в Китай США «подвесили» вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации