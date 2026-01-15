Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.3 комментария
Мерц призвал немцев работать больше
Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал граждан усиленно работать, передает ТАСС.
В беседе с каналом NTV Мерц подчеркнул: «В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая. Если сказать еще яснее, при таком балансе между работой и личной жизнью и четырехдневной рабочей неделей процветание нашей страны, которое у нас есть сегодня, в будущем не удастся сохранить. И поэтому мы должны больше работать».
Глава правительства обратил внимание на разницу в трудовой занятости между Германией и Швейцарией, отметив, что швейцарцы в среднем трудятся на 200 часов в год больше. Мерц заявил, что между гражданами обеих стран нет «генетических различий», а основное отличие заключается в трудовых издержках, которые в Германии остаются слишком высокими.
По мнению канцлера, для поддержания экономического благополучия Германии необходимо снижать трудовые издержки и пересматривать отношение к балансу между личной жизнью и работой. Мерц уверен, что без изменений страна рискует потерять нынешний уровень процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал своим везением рождение в Западной Германии.
Мерц отметил неустойчивость социального устройства в современной Германии.
Политик предрек Европе новый долговой кризис.