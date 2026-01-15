  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 12:52 • Новости дня

    Мерц призвал немцев работать больше

    Мерц призвал немцев работать больше
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал граждан усиленно работать, передает ТАСС.

    В беседе с каналом NTV Мерц подчеркнул: «В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая. Если сказать еще яснее, при таком балансе между работой и личной жизнью и четырехдневной рабочей неделей процветание нашей страны, которое у нас есть сегодня, в будущем не удастся сохранить. И поэтому мы должны больше работать».

    Глава правительства обратил внимание на разницу в трудовой занятости между Германией и Швейцарией, отметив, что швейцарцы в среднем трудятся на 200 часов в год больше. Мерц заявил, что между гражданами обеих стран нет «генетических различий», а основное отличие заключается в трудовых издержках, которые в Германии остаются слишком высокими.

    По мнению канцлера, для поддержания экономического благополучия Германии необходимо снижать трудовые издержки и пересматривать отношение к балансу между личной жизнью и работой. Мерц уверен, что без изменений страна рискует потерять нынешний уровень процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал своим везением рождение в Западной Германии.

    Мерц отметил неустойчивость социального устройства в современной Германии.

    Политик предрек Европе новый долговой кризис.

    14 января 2026, 11:35 • Новости дня
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    13 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Во Франции испугались перевооружения Германии

    Bloomberg: Во Франции со страхом следят за темпами перевооружения ФРГ

    Во Франции испугались перевооружения Германии
    @ Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже опасаются, что масштабное перевооружение Германии и увеличение военных расходов до 3,5% к 2035 году могут ослабить позиции французского оборонного сектора, сообщает Bloomberg.

    Французские чиновники сообщили о «страхе и тревоге» в Париже по поводу масштабов перевооружения Германии. Во Франции опасаются, что усиление военного комплекса ФРГ приведет к доминированию Берлина в оборонной сфере Европы и ослабит национальный оборонный сектор, передает передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что во французском политическом истеблишменте царят противоречивые настроения: с одной стороны, приветствуется рост оборонных расходов Германии, с другой – опасения вызывает рост политического влияния Берлина и усиление его позиций в военной сфере.

    «Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции», – заявил агентству европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами.

    По словам вице-президента Германского фонда Маршалла Клаудии Майор, в Европе после Второй мировой войны сложился консенсус о роли Франции как геополитического лидера, а Германии – как экономического гиганта. Теперь ФРГ, по мнению эксперта, расширяет свое влияние, совмещая обе эти функции, что вызывает тревогу в Париже.

    Рост оборонного бюджета Германии связан с решениями саммита НАТО 2025 года в Гааге, где Берлину рекомендовали увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году. В НАТО и большинстве стран ЕС одобряют эти меры, однако в ряде европейских столиц, в том числе в Париже, выражают сомнения из-за популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», критикующей евроинтеграцию. В некоторых странах опасаются появления в Берлине не проевропейского правительства.

    Ранее Германия планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро к 2029 году.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне заявлений о наращивании военной мощи.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 19:15 • Новости дня
    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий

    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий по заданию спецслужб России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий с использованием посылок и отслеживании маршрутов доставки с помощью GPS-датчиков, сообщили в прокуратуре страны.

    Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины. В числе обвиняемых названы Даниил Б. и Владислав Т., которые, по утверждению ведомства, вместе с неким Евгением Б. отправили из Кельна на Украину две посылки с GPS-датчиками в конце марта 2025 года, передает ТАСС.

    По версии прокуратуры, подозреваемые намеревались отследить маршруты доставки и процедуру транспортировки посылок для последующего вложения в них самодельных взрывных и зажигательных устройств. В сообщении уточняется: «Они должны были приводиться в действие во время транспортировки».

    Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны на территории Германии 9 и 10 мая 2025 года, а Евгений Б. был задержан 13 мая в Швейцарии и выдан немецким властям 23 декабря 2025 года. По утверждению прокуратуры, задание обвиняемые получили от российских спецслужб через посредников в Мариуполе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Германии начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.

    До этого офицер бундесвера был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России.

    15 января 2026, 11:07 • Новости дня
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия отправила в Гренландию 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Германия возглавит европейское военное присутствие на территории Гренландии после того, как встреча представителей Дании и Гренландии с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио не привела к разрешению разногласий.

    По данным министерства обороны Германии, задача группы – «исследовать условия для возможного военного участия в поддержке Дании при обеспечении безопасности в регионе, например, в вопросах морского наблюдения».

    Помимо Германии, к миссии присоединятся Франция, Швеция, Норвегия и Британия. Франция примет участие в совместных учениях, Швеция отправляет нескольких офицеров, Норвегия – двоих, а Британия – одного. Ожидается, что разведывательная группа прибудет в Нуук уже на этой неделе, чтобы подготовиться к учебным манёврам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными.

    Европейские делегации направлены в Гренландию по просьбе Дании. Это призвано продемонстрировать серьёзное отношение к вопросам безопасности и попытку ослабить угрозу возможного контроля острова со стороны США. Несмотря на скромное военное присутствие, страны ЕС стремятся показать свою готовность поддержать союзника.

    Гренландия оказалась в центре внимания из-за стратегического расположения и богатых минеральных ресурсов. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что «в Арктике нужно делать больше» и добавил, что сейчас «мы ждём более сильных обязательств от США, и это парадокс».

    По итогам переговоров стороны договорились создать рабочую группу для определения дальнейших шагов, однако США не отказались от требований о контроле над островом. Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна «для национальной безопасности» и напомнил, что если США не увеличат присутствие, то это может сделать Россия или Китай.

    Ранее сообщалось, что Германия может направить в Гренландию военных на этой неделе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками». Трамп также заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Накануне министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    13 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Немецкие СМИ узнали шокирующие подробности о мобилизации на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой украинец 26 лет из Одессы описал шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи, всё это увидел корреспондент немецкой Berliner Zeitung.

    «В интернете много видео и историй о том, как они [люди из ТЦК] издеваются над людьми. Украинские власти утверждают, что это провокации и отдельные инциденты, раздутые российской пропагандой. Но я сам это пережил и до сих пор видел десятки подобных случаев среди своих товарищей. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», – приводит Berliner Zeitung (BZ) рассказ украинца.

    По его словам, два автобуса отлавливали мужчин по его району, он тоже попался.

    «Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», – пояснил он.

    При этом никто не знает, что это за люди – полицейские или из частных охранных фирм, а может быть, военные? Украинец рассказал, что только факт того, что он крупнее и сильнее человека в штатской одежде, спас его от избиений и серьезного вреда здоровью.

    «Он просто разорвал мою куртку, когда бросил меня на землю», – добавил он.

    А потом забрали телефон, куда-то увезли и заперли в подвале. А на утро – псевдомедосмотр с грубыми и агрессивными якобы врачами. BZ пишет, что многие упрекают систему за коррупцию, но для ещё большего количества людей она стала выходом.

    «Многие украинцы <...> просто откупаются от проблем и больше ничего не слышат  о мобилизации. Также регулярно поступают сообщения о врачах, выдающих поддельные справки о нетрудоспособности за деньги», – пишет издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность. В Житомирской области Украины у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.

    Сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину. А во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины.

    13 января 2026, 22:44 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о крахе бизнес-модели Германии без ресурсов России

    Tекст: Антон Антонов

    Нехватка энергоресурсов из России приводит к «краху всей бизнес-модели Германии», заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    Вайдель призвала к немедленному прекращению «провального эксперимента по энергетическому переходу» и возвращению к атомной энергетике. «И прежде всего, нам нужны доступные ресурсы – газ и нефть, которые мы можем получать из России. Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий», – приводит ее слова ТАСС.

    Она подчеркнула, что немецкая экономика десятилетиями успешно развивалась. Политик отметила, что Германия смогла стать мировым лидером в автомобильной и химической промышленности исключительно благодаря низким затратам на энергию. Вайдель подчеркнула, что без дешевых энергоресурсов конкурентоспособность немецких компаний оказывается под угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика Германии демонстрирует спад второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю.

    13 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Большинство жителей ФРГ поддержали военную помощь Дании при атаке США

    Опрос: 62% жителей ФРГ поддержали военную помощь Дании при нападении США на Гренландию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство опрошенных жителей Германии выступили за военную поддержку Дании странами-союзниками НАТО в случае нападения США на Гренландию.

    Более 60% жителей Германии считают, что страна должна поддержать Данию военной помощью в случае нападения США на Гренландию, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании Forsa для журнала Stern. В опросе приняли участие чуть больше 1 тыс. человек, проводился он 8-9 января. Погрешность исследования не превышает 3 процентных пункта.

    Респондентам задали вопрос, следует ли Германии вместе с другими странами НАТО откликнуться на запрос Дании о военной поддержке в случае нападения США на Гренландию. Положительно ответили 62% опрошенных, 32% выступили против, еще 6% затруднились с ответом.

    Среди политических предпочтений только избиратели «Альтернативы для Германии» в большинстве (59%) высказались против такого шага, тогда как 37% поддержали идею помочь Дании. Сторонники других партий, в том числе 75% избирателей «Зеленых», высказались за поддержку Дании.

    Также отмечаются различия в ответах между жителями восточных и западных земель Германии. На востоке 56% респондентов выступили за помощь Дании и 39% против, а на западе эту идею поддержали 63%, против – 31%.

    Ранее во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии и подтвердил готовность поддержать арктическую миссию НАТО. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает обсуждение вопроса безопасности Гренландии на уровне НАТО и согласна с планами военного присутствия в Арктике.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предупредил о возможном конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии.

    Напомним, накануне в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.


    12 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Rheinmetall решил отправить Украине партию БМП Lynx KF41 в начале 2026 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский концерн Rheinmetall в начале 2026 года поставит на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41.

    В заявлении компании говорится: «Компания Rheinmetall поставляет Украине дополнительные системы для национальной обороны. Страна должна получить свои первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Контракт на это был подписан в декабре 2025 года», передает ТАСС.

    Сумма заказа на первые пять БМП оценивается в несколько десятков миллионов евро, а финансирование проекта взяла на себя Германия. В Rheinmetall также сообщили, что следующим этапом станет закупка дополнительных партий Lynx KF41 для Украины.

    Rheinmetall – крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн активно сотрудничает с Киевом, поставляя военную технику, танки и боеприпасы, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

    Ранее министерство обороны Украины объявило о получении двух новых систем Patriot согласно ранее достигнутым договоренностям с Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия оказали совместные усилия для закупки для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

    В октябре германский оборонный концерн Rheinmetall решил поставить Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

    13 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Германия выразила надежду на компромисс с США по Гренландии

    Германия выразила надежду на компромисс с США по ситуации вокруг Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии, подчеркнув готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО, сообщает Bloomberg.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии, передает Bloomberg.

    Он отметил, что рассчитывает на участие США в новой миссии НАТО в Арктике для обеспечения безопасности острова.

    «НАТО сейчас начинает работу над конкретными планами, которые будут обсуждаться с нашими американскими партнерами. Мы пока не смогли этого сделать сегодня. Но существует готовность двигаться в этом направлении со всех сторон в рамках НАТО. Германия тоже постарается внести свой вклад», – заявил Вадефуль.

    По данным издания, после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, официальная позиция американской стороны по инициативе Германии по расширению присутствия НАТО в Арктике пока остается неясной. В Берлине считают, что этот шаг может помочь разрядить напряженность между странами из-за стратегически важного острова, который принадлежит Дании – члену НАТО.

    Европейские дипломаты отмечают, что после высказываний Трампа о Гренландии отношения внутри альянса вновь оказались под угрозой.

    Ожидается, что вопрос Гренландии станет предметом обсуждения на встречах министра иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссена и его гренландской коллеги Вивиан Мотцфельдт с Марко Рубио в среду. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам: Германия разделяет озабоченность по поводу безопасности этой части Дании и поддерживает обсуждение вопроса на уровне НАТО.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предупредил о возможном конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.

    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.

    13 января 2026, 12:07 • Новости дня
    Германия выбрала «спецфонд» антисловом 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии термин «спецфонд» признан антисловом 2025 года из-за его использования для сокрытия реального смысла увеличения госдолга, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA, термин «спецфонд», изначально появившийся в экономической и правовой терминологии, был выбран антисловом года по итогам ежегодного конкурса, передает ТАСС.

    Эксперты отметили, что в публичных дебатах слово часто применялось для обозначения усиления обороноспособности, инвестиционных программ и обсуждения проблем госдолга. Жюри подчеркнуло, что подобная риторика позволяет скрывать реальное содержание – рост долговых обязательств Германии.

    Конкурс «Антислово года» проводится с 1991 года, сначала его проводило Общество немецкого языка в Висбадене, затем к процессу подключилось независимое жюри. Цель инициативы – обратить внимание общества на слова, которые противоречат демократическим ценностям, нарушают принципы уважения человеческого достоинства или дискриминируют отдельные группы.

    В Германии признали термин «бионемец» антисловом 2024 года. Жюри тогда заявило, что этот термин используется для дискриминации граждан страны, не являющихся этническими немцами.

    15 января 2026, 00:59 • Новости дня
    МВД Германии признало отсутствие связи блэкаута в Берлине с Россией

    Глава МВД ФРГ Добриндт: Нет свидетельств связи блэкаута в Берлине с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, приведшему к отключению электричества в Берлине, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.

    По его словам, речь идет именно о левом терроре. «По крайней мере, на данный момент мы не можем доказать наличие такой связи [леворадикальных группировок с Россией]», – приводит слова Добриндта РИА «Новости».

    Министр сообщил, что расследование поджога кабельного моста, повлекшего масштабное отключение электричества в столице Германии, ведется в отношении нескольких групп, которые действуют независимо друг от друга.

    Добриндт также не исключил возможность новых терактов со стороны леворадикалов, отметив, что правоохранительные органы пока не знают, когда и каким образом может быть нанесен следующий удар. Он заявил, что левый террор остается одной из главных проблем для страны и с этим явлением необходимо бороться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту. Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города. В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.

    14 января 2026, 14:31 • Новости дня
    Неизвестные сорвали флаг Ирана в посольстве в Берлине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Германии несколько неизвестных проникли на территорию иранского посольства, сорвали государственный флаг и попытались установить другие полотнища, сообщают информагентства.

    На территорию посольства Ирана в Берлине проникли неизвестные и сорвали государственный флаг, сообщает ТАСС, ссылаясь на Berliner Zeitung.

    Инцидент произошел вечером во вторник, примерно в 22.45 по местному времени (0.45 среды по мск), когда двое мужчин преодолели ограду дипмиссии, пока их сообщники отвлекали внимание охраны.

    Как уточняет издание, злоумышленники попытались водрузить на флагшток шахские флаги, однако сделать это не смогли и скрылись с места происшествия. Один из нападавших был травмирован при попытке покинуть территорию посольства.

    Полиция Берлина начала расследование случившегося. Нападение произошло на фоне массовых протестов в Иране, начавшихся в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса национальной валюты. Власти Ирана обвинили в организации беспорядков Израиль и США, а участников массовых акций назвали террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне финская полиция начала расследование после инцидента в посольстве Ирана в Хельсинки. В свою очередь посольство РФ в Иране призвало россиян соблюдать меры безопасности в связи с протестами в Исламской республике.

    15 января 2026, 11:28 • Новости дня
    Захарова опровергла «историческую близость» Германии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США, отметив ограниченность германского влияния.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «исторически сложившихся отношениях» Германии и Соединенных Штатов.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что назвать Германию «наиболее исторически близкой для Америки страной» сложно, подчеркнув, что немецкое культурное влияние в США всегда было ограничено и уступало британскому, ирландскому и итальянскому наследию.

    Дипломат обратила внимание, что у Германии с США нет ни общего языка, ни общей валюты, ни совместных границ, в отличие от других государств, исторически связанных с Германией. Она также подчеркнула, что Берлин не реализует с Вашингтоном масштабных торговых или инфраструктурных проектов и не делит с ним континент.

    Захарова напомнила о глубоких связях Германии с Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном, а также о том, что в истории США не было правителей из немецких королевских домов.

    «Возможно, мы не до конца понимаем значение слова "многогранность"?», – иронично резюмировала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии. Германия подчеркнула готовность поддержать арктическую миссию НАТО.

    15 января 2026, 13:05 • Новости дня
    Украинским беженцам в Германии посоветовали быстрее найти работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны будут поторопиться с поиском работы после отмены выплаты им базового социального пособия Burgergeld, заявила министр труда ФРГ Бэрбель Бас.

     Бас заявила, что украинские беженцы, въехавшие в Германию после первого апреля 2025 года, лишатся права на базовое социальное пособие Burgergeld, передает РИА «Новости».

    Вместо этого им будет назначено более низкое пособие для просителей убежища, согласно законопроекту, который бундестаг рассматривает в первом чтении. Документ ранее был одобрен правительством страны.

    Бас, представляя законопроект в парламенте, подчеркнула: «Те, кто может работать, должны приложить усилия как можно скорее найти работу. При этом агентства по трудоустройству, конечно, могут оказать поддержку и консультационную помощь».

    Министр пояснила, что переход к новым условиям будет организован так, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки ни для самих беженцев, ни для муниципалитетов, ни для центров занятости. Изменение статуса пособий приведет к смене правового положения вновь прибывающих украинцев.

    С 2022 года в ФРГ прибыли более 1,2 млн граждан Украины. По данным федерального агентства по трудоустройству, на ноябрь около 360 тыс. украинских беженцев уже нашли работу, а по состоянию на август 134 тыс. мужчин из Украины в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое пособие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германию с августа приехали около 20 тыс. мужчин с Украины.

    Украинцев в Германии уравняли в правах с беженцами из других стран.

    Глава ХСС Германии предложил отменить выезд молодых мужчин с Украины.

    15 января 2026, 13:29 • Новости дня
    WDR: Германия начала отказывать во входе якобы связанных с Россией судам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые власти страны считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России, сообщили СМИ.

    Как передают WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, за последние недели немецкие пограничники не разрешили заходить в свои воды сразу нескольким судам, среди которых научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров», а также нефтяные танкеры Chariot Tide и Tavian.

    Власти объясняют эти меры борьбой с обходом санкций и усилением контроля за судами, которые, по их мнению, могут быть причастны к перевозке российской нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января власти США задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Также в среду американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря.

    9 января американские власти начали задержание судна Olina в водах Карибского бассейна.

