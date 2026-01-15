Мерц призвал немцев работать больше

На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41

Tекст: Алексей Дегтярёв

Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.