Мерц назвал удачей рождение в Западной Германии при разделении страны

Tекст: Мария Иванова

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал удачей тот факт, что он родился в Западной, а не в Восточной Германии в период разделения страны, передает ТАСС.

«Мне повезло – и это не более чем удача и случайность, – что я родился и вырос на Западе [Германии]», – заявил Мерц на партийном съезде ХДС в Магдебурге.

Он напомнил, что после объединения страны в 1990 году решения в Бундестаге зачастую вызывали жаркие споры, которые со временем ушли в прошлое. Мерц указал: совсем недавно коалиционное правительство лишь несколько дней обсуждало пенсионную реформу – и этот спор был необходим и оправдан.

Политик призвал участников политических дебатов к большей сдержанности. Он ранее отмечал, что свобода для западных немцев стала возможна благодаря поддержке американцев, британцев и французов, а жители ГДР, по его словам, «сами себя освободили».

По итогам объединения 15земель бывшей ГДР присоединились к ФРГ, однако спустя 35 лет уровень жизни на востоке страны по-прежнему ниже, чем на западе. Восточные немцы до сих пор выражают недовольство своим положением и считают, что их голоса недостаточно учитывают при принятии решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал опасной атрофию исторической памяти у канцлера Германии Фридриха Мерца.

Pампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что риторика Мерца и министра обороны Бориса Писториуса напоминает поведение их предков-фашистов.

Канцлер Фридрих Мерц отмечал, что Германия не находится в состоянии войны, но и не живет в мире.



