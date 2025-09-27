Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров назвал опасной атрофию исторической памяти у Мерца
Лавров заявил о признаках ренацификации и милитаризации Германии
Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ростом милитаристской риторики и признаками ренацификации в Германии, назвав очень опасной атрофию исторической памяти у канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что у канцлера Германии Фридриха Мерца наблюдается опасная атрофия исторической памяти, передает ТАСС.
«Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида говорит о том, что Германии надо опять стать великой военной державой, то у него, конечно, атрофия исторической памяти и это очень и очень опасно»., – отметил Лавров.
Министр иностранных дел обратил внимание на милитаристскую риторику Мерца и напомнил, что тот продвигает увеличение расходов на вооружения и развитие военной инфраструктуры, ставя целью вновь сделать Германию «главной военной машиной Европы».
Лавров также заявил о наличии в Германии явных признаков ренацификации, что, по его словам, происходит с той же целью, с какой действовал Адольф Гитлер: «подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение», в случае современной Германии – уже Российской Федерации.
Ранее Мерц заявил, что Германия не находится в состоянии войны, но и не живет в мире. Мерц отметил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам.