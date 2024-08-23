На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ
Financial Times: Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает Financial Times.
По информации издания, «самый известный политик крайне левого толка Германии» заявила, что ее активное противодействие вооружению Украины оказало влияние на политику Берлина в отношении конфликта, передает РИА «Новости».
Вагенкнехт отметила, что, хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в бундестаге.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, так как в текущем бюджетном планировании правительства ФРГ не предусмотрено выделение новых средств на эти цели.
При этом канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит оставаться крупнейшим источником поддержки для Украины в Европе.