Financial Times: Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

Tекст: Кристина Коваленко

По информации издания, «самый известный политик крайне левого толка Германии» заявила, что ее активное противодействие вооружению Украины оказало влияние на политику Берлина в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

Вагенкнехт отметила, что, хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в бундестаге.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, так как в текущем бюджетном планировании правительства ФРГ не предусмотрено выделение новых средств на эти цели.

При этом канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит оставаться крупнейшим источником поддержки для Украины в Европе.



